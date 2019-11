Kabarett mit Michael Altinger

Lorsch.Auf Sinnsuche zwischen Craftbeer-Seminar und Grillkurs bewegt sich Kabarettist Michael Altinger am kommenden Freitag, 15. November, im Lorscher Theater Sapperlot. Ab 20.30 Uhr kümmert er in seinem Programm „Schlaglicht“ um Männeryoga, niedrige Zinsen und Altersvorsorge, um festzustellen: „Alles wird gut. Denn der Altinger wird die Welt für uns sortieren, uns an der Hand nehmen und sagen, dass wir richtig sind.“

Das Musikkabarett „In my Sixties“ mit Maren Kroymann und Band am Donnerstag, 14. November, ist bereits ausverkauft. red

