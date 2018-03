Anzeige

Darmstadt.In der Darmstädter Centralstation gibt es in dieser Woche noch drei Veranstaltungen. Heute (Freitag) präsentiert Rolf Miller ab 20 Uhr sein viertes Kabarettprogramm „Alles andere ist primär“. Morgen (Samstag) sorgt der nächste Science Slam in der Centralstation wieder für Erkenntnisgewinn mit Unterhaltungswert.

Zehn Minuten hat jeder Teilnehmer Zeit, am Ende entscheidet das Publikum. Los geht es um 19.30 Uhr. „Der Karneval der Tiere“ führt die Deutsche Philharmonie Merck schließlich am Sonntag, 25. Februar, ab 11.30 Uhr und noch einmal ab 14 Uhr für Kinder ab vier Jahren in der Centralstation auf. Die Besucher sollten dazu ein eigenes Kissen mitbringen. zg