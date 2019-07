Seeheim-Jugenheim.Zum 17. Mal findet in diesen Tagen eine Internationale Sommerakademie für Kammermusik auf Schloss Heiligenberg in Seeheim-Jugenheim statt. Ab dem kommenden Samstag, 27. Juli, gibt es Hörgenuss dann auch fürs Publikum, wenn die Dozenten zum Eröffnungskonzert einladen. Beginn ist um 19.30 Uhr, zu hören sind Werke von Albeniz, Mendelssohn Bartholdy und Schubert.

Das zweite Dozentenkonzert folgt am Sonntag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr, gespielt wird das Quartett in A-Dur von Johannes Brahms. Teilnehmer und Dozenten musizieren gemeinsam am 2. und 3. August (Freitag und Samstag) jeweils ab 19.30 Uhr sowie beim Abschlusskonzert am 4. August (Sonntag) ab 17 Uhr. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/62551. zg

