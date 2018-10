Katja Ebstein in der Centralstation

© Veranstalter

Darmstadt.Sie hat Schlager gesungen (ganz am Anfang), dann Chansons, Musical- und Filmtitel, hat Songs von Cat Stevens, Leonard Cohen und Stevie Wonder in deutscher Sprache interpretiert und Theater gespielt. Jetzt ist Katja Ebstein unter dem Titel „Gestern, heute, Morgen“ mit einer Art persönlichem Best-of-Programm unterwegs. Am Montag (29.), 20 Uhr, gastiert sie in der Centralstation (Vorverkauf: Telefon 06151/7806 999). hol/BILD: veranstalter

Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018