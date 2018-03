Keine Jugendstiltage in diesem Jahr

Anzeige

Darmstadt.Darmstadt bewirbt sich um die Unesco-Anerkennung der Mathildenhöhe als „Welterbe“. Dies unterstreicht die Bedeutung der umfassenden Baumaßnahmen auf dem gesamten Gelände und bei den Gebäuden der Mathildenhöhe.

Im Hinblick auf die Baustellensituation und mit Rücksicht auf den Platanenhain, für den ein Sanierungskonzept erarbeitet werden soll, haben sich die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die Darmstadt Marketing GmbH entschlossen, für dieses Jahr dort zwei große Kulturveranstaltungen auszusetzen. Dies betrifft die Darmstädter Jugendstiltage und das Musikfest „Fête de la Musique“. Die Fête wird diesmal auf dem Georg-Büchner-Platz gefeiert, das Jazzpicknick ist nun nicht im, sondern vor dem Platanenhain.

„Die Mathildenhöhe ist einer der größten kulturellen Schätze unserer Stadt, und wir investieren enorm viel zu ihrem Erhalt“, sagt Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Zugleich sichern wir das kulturelle Angebot, das sich nicht zuletzt in beliebten und traditionsreichen Festen ausdrückt. Für die Fête de la Musique und das Jazzpicknick haben wir in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern und den zuständigen Ämtern jeweils eine sehr gute Lösung gefunden; dafür will ich den Beteiligten ausdrücklich danken. Bei allen Planungen, Sanierungen und Neugestaltungen - egal ob auf Straßen, an Gebäuden, auf Plätzen oder in Grünanlagen - sind in einer städtischen zivilen Gesellschaft gegenseitiges Verständnis und rücksichtsvolles Miteinander geboten. Das ist hier gelungen.“