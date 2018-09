© Mundartfreunde Südhessen

Der Bachem-Verlag in Köln hat in Zusammenarbeit mit den Mundartfreunden Südhessen ein Büchlein herausgebracht. Die Erläuterung der Illustrationen mit mundartlichen Begriffen erfolgte durch Gertrud Reining aus Brandau und Fritz Ehmke aus Lützelbach, dem Vormann der Mundartfreunde Südhessen. „Südhessisch fär Grodde un Lauser“ versprüht Lokalkolorit und soll die kleinen Nutzer zwischen Rhein, Main und Neckar an die heimische Sprache heranführen.

Tagesausflug durch die Region

In dem Buch nimmt ein Geschwisterpaar die kleinen Leser mit auf eine Tour in die Natur und zu Sehenswürdigkeiten der Städte Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Der Pappband begleitet die beiden Kinder bei der Erkundung ihrer Heimat und kombiniert dabei bunte Zeichnungen mit ersten Mundartbegriffen.

Nach dem Frühstück mit „Wegg“ und „Aijg“ ist das steinige Felsenmeer im Odenwald einer der ersten Anlaufpunkte auf der Rundreise durch die Region. Kleine Leser entdecken auf der Doppelseite ebenso wie auf der zum Bauernhof Begriffe zur Natur: von „Bie“ über „ Spazierstägg“ bis „Waonnerstiwwel“.

Kulinarische Köstlichkeiten erwarten die Geschwister vor dem Hintergrund der Frankfurter Skyline, während sich auf den weiteren Doppelseiten Wiesbaden und Darmstadt mit typischen Besucherattraktionen- wie der „Moard- Kerch“, dem „Laonge Lui“ oder dem „Hoinerfeschd“ präsentieren. Ein langer Tag mit vielen Eindrücken und jeder Menge neuen südhessischen Wörtern neigt sich damit dem Ende entgegen.

Die neun Doppelseiten des Bilderbuchs sind in Zusammenarbeit mit den Mundartfreunden Südhessen entstanden.

Die Autorin/Illustratorin Gaby van Emmerich hat in Paris und Essen Design studiert und ist für ihre Kinderbuchillustrationen ausgezeichnet worden.

Seit vielen Jahren bereichert Gaby van Emmerich das Kinderbuchprogramm des J. P. Bachem Verlags. Unter anderem sind von ihr bereits erschienen „Mein 1. Kölner Zoo- Buch“ sowie die Mundartbücher „Kölsch för et Ströppche“ und „Boarisch fürd Zwergal“. zg/BILD: verlag

