Auch in diesem Jahr werden im „Geheimen Garten“ der Wachenburg bei Weinheim wieder aktuelle Kinofilme in lauen Sommernächten gezeigt. Einlass beim Open-Air-Kino-Festival ist jeweils um 19.30 Uhr, die Filme starten bei Einbruch der Dunkelheit. Bei schlechtem Wetter weicht die Veranstaltung in den Fuchsenkeller aus. Das Programm hat wieder Alfred Speiser vom Modernen Theater zusammengestellt.

11. Juli (Mittwoch): „Wunder“ mit Julia Roberts und Owen Wilson. Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von R. J. Palacio über einen entstellten Jungen, der nach Akzeptanz sucht.

12. Juli (Donnerstag): „Unter deutschen Betten“. Inspiriert vom gleichnamigen Roman schlüpft Veronika Ferres in die Rolle einer Putzfrau, die einst als One Hit Wonder von ihrem Produzenten (Heiner Lauterbach) sitzengelassen wurde.