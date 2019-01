„Wir haben das schönste Hobby der Welt“, davon sind ausnahmslos alle Modelleisenbahner überzeugt. Mit viel Fantasie und Kreativität, mit Liebe zum Detail und dem Ziel, das Vorbild möglichst originalgetreu wiederzugeben, werden mit ausgeprägtem handwerklichem Geschick Modelle und Anlagen gestaltet, die die Besucher bei Ausstellungen immer wieder zum Staunen bringen.

Bei der neunten Auflage der Modelleisenbahnausstellung „Lok trifft Traktor“ im John-Deere-Forum in Mannheim-Lindenhof besteht wieder Gelegenheit, sich davon zu überzeugen. Am ersten Januar-Wochenende treffen in den Räumen des Mannheimer Traditionsunternehmens wieder kleine Lokomotiven auf große Traktoren. Geöffnet ist die Ausstellung morgen (Samstag) von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Modelle im Aktenkofferformat

Modelleisenbahnvereine und Modellbauer aus der Kurpfalz und benachbarten Regionen präsentieren ihre Anlagen und Exponate, darunter die Ladenburger Modulbaufreunde mit einer weitläufigen H0-Anlage und dem Bahnhof Hamburg-Dammtor. Weitere H0-Anlagen des Mundenheimer Modelleisenbahn-Clubs, des Modelbauvereins Neustadt und der Eisenbahnfreunde Kraichgau aus Sinsheim bieten den Gästen vielfältigen Zugverkehr.

Auch die vor allem bei Kindern beliebte Straßenbahnanlage der Interessengemeinschaft Nahverkehr Rhein-Neckar ist wieder zu sehen. Daniel Rieger stellt mit seinem Team eine Waldbahnanlage vor, die den Betrieb rund um den Holzeinschlag zum Vorbild hat. Und wer denkt, dass er zu Hause keinen Platz für eine Modelleisenbahn hat, wird durch Peter Röpke eines Besseren belehrt: Er zeigt neue, ideenreiche und betriebsfähige Anlagen im Aktenkofferformat.

Für Winterzauber sorgt Francisco Rodriguez mit seiner Märklin-Anlage und mehr als 100 Lampen und Lämpchen. Daneben informieren die Stumpfwaldbahn, Ramsen und die Historische Eisenbahn Mannheim über ihr Jahresprogramm. Die Besucher erwartet eine vielfältig gestaltete Ausstellung rund um Modelleisenbahn und Landmaschinentechnik. Zur Erholung nach dem Rundgang durch die Halle lädt eine Sitzecke mit Kaffee und Kuchen sowie kleinen Speisen und Kaltgetränken ein. red

