„Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“

Frech-intelligente Liebeskomödie. Ein arbeitsloser Journalist (Seth Rogen) will seine ehemalige Babysitterin (Charlize Theron), die inzwischen eine einflussreiche Politikerin geworden ist, um den Finger wickeln will. In der schwarzen Komödie ist auch die Nebenrolle des fiktiven kanadischen Premierministers mit Alexander Skarsgård perfekt besetzt. (125 Min., ab 12 Jahre)

„Verachtung“

Hochspannung. Nach „Erbarmen“, „Schändung“ und „Erlösung“ kommt jetzt der nächste Fall für Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) und seinen Assistenten Assad (Fares Fares) auf die große Leinwand. Die Geschichte, erneut nach einer Buchvorlage von Jussi Adler-Olsen, startet mit dem bislang gruseligsten aller Tatorte, die Carl und Assad jemals untersuchen mussten. Die Spur führt das ungleiche Ermittlerteam auf eine verlassene Insel, auf der sich einmal Unglaubliches zugetragen haben soll. Junge Frauen wurden dort – und das ist tatsächlich eine historische Wahrheit – eingesperrt und zwangssterilisiert. (119 Min, ab 12 Jahre)

„Tolkien“

Biopic über das Leben des „Herr der Ringe“-Autors. Werke wie „Der Hobbit“ oder „Der Herr der Ringe“ sind weltberühmt und wurden von Millionen Menschen gelesen. Doch welche Geschichte verbirgt sich hinter ihrem Verfasser J.R.R. Tolkien? Das Biopic handelt von den prägenden Jahren des 1973 gestorbenen britischen Schriftstellers. Die Hauptrolle ist mit Nicholas Hoult besetzt, Lily Collins verkörpert Tolkiens große Liebe Edith Bratt. (110 Min.)

„Der Klavierspieler vom Gare du Nord“

Hindernisreiche Aufstiegsgeschichte. Ganz in sich versunken spielt der junge Mathieu Malinski auf einem Pariser Bahnhof virtuos Klavier. Zufällig hört Pierre Geithner (Lambert Wilson), Leiter des Konservatoriums, den unbekannten Künstler und lädt ihn in sein Institut ein. Bald erhält Mathieu Klavierstunden bei der besten und strengsten Lehrerin (Kristin Scott Thomas). Aber Mathieu stammt aus einfachen Verhältnissen und geriet bereits mit dem Gesetz in Konflikt. Geithner glaubt jedoch fest an seinen Schützling und meldet ihn für einen renommierten Klavierwettbewerb an. Jetzt muss Mathieu über seinen eigenen Schatten springen. (106 Min., ohne Altersbeschränkung)

„O Beautiful Night“

Dunkelromantische Berlin-Komödie. Im Mittelpunkt des so skurrilen wie bizarren Trips durch ein dunkelbuntes Berlin steht Juri. So jung und vital er auch anmuten mag, ist er doch ein großer Hypochonder, ständig von dem Gedanken und der Angst erfüllt, sein Leben könne bald zu Ende sein. In einer düsteren Spielhalle Juri auf eine mysteriöse Gestalt, die sich als der „Tod“ zu erkennen gibt. - Das recht melancholische Filmdrama kommt auch in einer Schwarz-Weiß-Fassung in die Kinos. (89 Min., ab 12 Jahre)

„Brightburn: Son of Darkness“

Grusel. Tori und Kyle wünschen sich ein Kind, doch das scheint nicht zu klappen. Dann aber kommt Hilfe aus dem All: In der Nähe ihrer Farm schlägt ein Komet ein, in dem sich ein menschlich aussehendes Baby befindet. Die Breyers nehmen den Jungen bei sich auf. Jahre später zeigt dieser Brandon (Jackson A. Dunn) zunehmend seine dunkle Seite. (91 Min., ab 16 Jahre)

„Drei Schritte zu dir“

Krankheitsdrama. Die Jugendlichen Stella und Will verlieben sich ineinander. Beide sind allerdings an der Erbkrankheit Mukoviszidose erkrankt. Wegen stark erhöhter Infektionsgefahr müssen sie immer einen Sicherheitsabstand von einigen Schritten zueinander einhalten. Eine kleine Berührung bereits könnte schlimme Folgen haben. (116 Min., ab 6 Jahre)

„Happy Lamento“

Filmessay. Alexander Kluge gilt als einer der vielseitigsten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Kluge, der Rechtsanwalt genauso ist wie Fernsehproduzent, Regisseur und Schriftsteller, meldet sich nach längerer Kino-Abstinenz mit einem 90-Minüter zurück: In dem assoziativen Filmessay geht’s unter anderem um den Mond, elektrische Elefanten und die Orchestrierung des Alls. (90 Min., ab 16 Jahre) dpa

