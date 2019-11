Komödie und virtuose Musik

Zwingenberg.Kabarett und Musik gibt es in dieser Woche im Theater Mobile. Am Freitag, 15. November, gastiert ab 20 Uhr die Distel mit der Kabarett-Komödie „Weltretten für Anfänger – Einmal Zukunft und zurück“ in Zwingenberg. Dabei baut Physikerin Merkel eine Zeitmaschine, um ihr Volk in eine sorgenfreie Zukunft zu schicken.

Die virtuosen Musikerinnen Clara Holzapfel (Violine und Akkordeon) und Stefanie Hazenbiller (Akkordeon) verzaubern ihr Publikum am Samstag, 16. November, ab 20 Uhr im Mobile mit einem Mix aus Klassik, Tango, Folklore und Pop. red

