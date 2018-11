Konzert mit Jeff Cascaro

Jazzsänger Jeff Cascaro kommt morgen mit Band nach Darmstadt. © Rakete

Darmstadt.Die Lässigkeit des Swing und die raue Erdigkeit des Blues verbindet Jazzsänger Jeff Cascaro gekonnt. Mit seinem neuen Bühnenprogramm „love & blues in the city“ gastiert er morgen (Dienstag) ab 20 Uhr in der Centralstation in Darmstadt. Sein Repertoire changiert zwischen klassischem Jazz und Rhythm and Blues, gespielt mit jazziger Leichtigkeit. Den Abend bestreitet Jeff Cascaro in Quartett-Besetzung. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100816. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018