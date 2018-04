Anzeige

Hemsbach.Ulla Meinecke und Band spielen am kommenden Sonntag, 22. April, in der Hemsbacher Kulturbühne Max. Ab 19.30 Uhr präsentiert die Sängerin mit der samtigen Stimme gemeinsam mit Ingo York und Reinmar Henschke das neue poetische Programm „Unten am Fluss“. zg