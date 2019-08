Sarah McCoy spielt heute in der Central-station. © God Save The Screen

Darmstadt.Im Rahmen der „Sommerperlen“-Reihe ist heute (Donnerstag) Sarah McCoy in der Darmstädter Centralstation zu Gast. Das Konzert der Musikpoetin beginnt um 20.30 Uhr. Morgen (Freitag) sind die Kinder an der Reihe: Ab 17 Uhr zeigt das Theater die stromer das Stück „Überraschung für Victorius“ für Kinder ab drei Jahren. Der Eintritt ist frei, Veranstaltungsort ist das Sonnensegel am Brentanosee in Darmstadt-Kranichstein. zg

