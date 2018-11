Konzerte, Kabarett, Chanson, Theater und Comedy

5 Fotos ansehen In dieser Woche in der Region zu sehen: GlasBlasSing, „Das Festkomitee“, Lazuli, Jo van Nelsen und Gerhard Polt mit den Well Brüdern (von links). © Sucksdorff/Zelinger/Musiktheater Rex/Theater Sapperlot/Centralstation

Zwei Vorstellungen gibt es in dieser Woche im Theater Mobile in Zwingenberg. Am Freitag (23.) präsentiert das Theater Curioso ab 20 Uhr das Stück „Nachwehen“. Dabei begegnen sich die junge Emma und die namenlose Personalchefin einer modernen Firma in 14 Gesprächen, die als freundlicher Smalltalk beginnen, dann aber immer abstruser und beklemmender werden. Das Schauspiel dauert rund eine Stunde. „Flaschenmusik in XXL“ mit dem GlasBlasSing-Quintett gibt es am Samstag (24.) – wie immer hochprozentig virtuos. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/7707660.

Nach der gelungenen Premiere vor zwei Wochen zeigt das PiPaPo-Kellertheater in Bensheim am Freitag (23.) ab 20 Uhr ein weiteres Mal die Eigenproduktion „Das Festkomitee“ von Alan Ayckbourn. In der Komödie geht es um Ray, der das Image seiner Kleinstadt mit einem neuen Festspiel aufpolieren möchte – eine Idee, die zunächst gut ankommt, dann aber für immer mehr Wirbel sorgt. Den Klassiker „Alice im Wunderland“ nach Lewis Caroll zeigt das PiPaPo am Samstag (24.) und Sonntag (25.) jeweils ab 15.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es unter Telefon 06251/610540.

Zu zwei Konzerten lädt das Bensheimer Musiktheater Rex in dieser Woche in die ehemalige Güterhalle ein. Eine Mischung aus progressive Rock, Chanson, Folk und Weltmusik spielen die Mitglieder der Band Lazuli am Donnerstag (22.) auf außergewöhnlichen Instrumenten. Das Konzert der französischen Combo beginnt um 20.30 Uhr. Beim „Jubiläumsabend voller Soul“ werden am Samstag (24.) ebenfalls ab 20.30 Uhr sowohl 20 Jahre Musiktheater Rex als auch 20 Jahre Soulfinger gefeiert. Für den authentischen Sound sorgt die neunköpfige Band. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100816.

Musik und Kabarett gibt es an drei Abenden im Lorscher Theater Sapperlot. Den Anfang macht am Donnerstag (22.) das Duo Pigor & Eichhorn mit virtuosen Texten und ebensolcher Musik. Sein Programm „Der rote Stuhl“ präsentiert der wortgewandte Kabarettist Thomas Kreimeyer am Freitag (23.), der sein Programm spontan mit dem Publikum strickt. „So lange nicht die Hose am Kronleuchter hängt“ heißt das neue Programm von Chansonnier Jo van Nelsen, das er am Samstag (24.) zeigt. Alle Vorstellungen beginnen um 20.30 Uhr, das Ticket-Telefon ist zu erreichen unter 06251/970538.

Unterhaltung für Groß und Klein gibt es in der Centralstation in Darmstadt. Das Lisa Bassenge Trio macht heute (21.) ab 20 Uhr den Anfang. Am Freitag (23.) folgen um 20 Uhr Gerhard Polt und die Well Brüder aus’m Biermoos mit „Gehobener Unterhaltung mit humanitärem Beigeschmack“. Die Schweizer A-Cappella-Band bliss präsentiert am Samstag (24.) ab 20 Uhr ihr neues Programm „Mannschaft“. Am Sonntag (25.) gibt es ab 15 Uhr ein Konzert für Kinder ab drei Jahren und ab 19 Uhr Comedy mit Patrick Salmen. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100816. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018