Konzerte, Theater und Kabarett

Theater Mobile Zwingenberg

Am Freitag (10.) heißt es ab 20 Uhr wieder „Star Step – offene Bühne“. Jeweils zehn Minuten lang präsentieren sich Mitwirkende, die schon immer einmal vor Publikum auftreten wollten. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Am Samstag (1.), 20 Uhr, macht sich das Trio Klezmer Tunes auf eine musikalische Reise „Back to Odessa“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Parktheater Bensheim

Das Fabergé-Quintett, erweitert zur Septett-Besetzung, ist am Samstag (1.), 20 Uhr, zu Gast. Zu hören sind Kompositionen von Strauss, Mozart und Boccherini (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/39716).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Zwei Eigenproduktionen stehen auf dem Programm: Die Komödie „Das Festkomitee“ ist zu sehen am Samstag (1.), 20 Uhr. An die ganze Familie richten sich die Aufführungen von „Alice im Wunderland“ am Samstag (1.) und Sonntag (2.) jeweils ab 15 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Am Donnerstag (29.), 20.30 Uhr, gastiert wieder einmal die Bluesgitarristin und -sängerin Ana Popovic mit ihrer Band. Das Konzert der Bee-Gees-Coverband Night Fever am Freitag (30.), 20.30 Uhr, ist bereits ausverkauft (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

„Vier Kerzen für ein Halleluja“ heißt das Jahresendzeitprogramm von Jess Jochimsen – zu erleben am Samstag (1.) ab 20.30 Uhr. Noch einmal Kabarett gibt es am Sonntag (2.): Herr Schröder präsentiert dann sein Programm „World of Lehrkraft“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 548). hol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.11.2018