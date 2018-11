Krimi-Hörspiel in der Kulturmetzgerei

Ein Krimi-Hörspiel gibt es am Samstag in Seeheim. © Alessio

Seeheim.Warum die Polizei im Mordfall „Hanna Finzi“ im Dunkeln tappt und was im Keller des Pharmariesen tatsächlich geschah, erzählt das Krimi-Hörspiel „Verfluchtes Licht“ am kommenden Samstag, 24. November, ab 20 Uhr in der Kulturmetzgerei, Bergstraße 6 in Seeheim. Musiker Andreas Bernhard gibt zudem Einblicke hinter die Kulissen. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um eine Spende für die „Stiftung Zuhören“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.11.2018