Künstler laden in ihre Werkstätten ein

Bergstraße.Auch in diesem Jahr geht der Kultursommer Südhessen mit den Tagen der offenen Ateliers zu Ende. Nachfolgend eine Übersicht über die Künstler, die am kommenden Wochenende (22./23.) im BA-Einzugsbereich an der Aktion beteiligt sind.

Bensheim

Künstlerkolonie Ottostraße (Ottostraße 5): Mosaik, Filz & Kleiderkunst, Malerei & Möbelei, Papier & Recyclingobjekte, Schabloniersalon von Henrich Förster, Laura Kast, Claudia + Tanja Sander, Rita Stumpe und Daniela Recktenwald. Sa 11-19 Uhr, So 11-17 Uhr.

Sommer-Freilichtatelier Engelbert Tscherpel (an der Gronauer Landstraße zwischen Zell und Gronau): Tempera, Öl, Radierung, klassische Techniken. Sa/So 11-18 Uhr.

Bickenbach

Ernst Spangenberg (Karl-Marx-Straße 3): Ölbilder, Holz-, Rinden- und Pilzplastiken im Garten. So 11-18 Uhr.

Bobstadt

Kunstkeramik D. Fischer (Waldstraße 3): Kunstkeramik für Haus und Hof. Sa/So 10-18 Uhr.

Heppenheim

Atelier EB Eva Charlotte Bechtold (Siegfriedstraße 92): Aquarelle. Sa 13-18 Uhr, So 11-18 Uhr.

Atelier Josua Mattern (Graben 17): Ateliergespräche mit Präsentation der Arbeiten. Sa 13-18 Uhr, So 11-18 Uhr.

Helga Dörsam Riebel (Mühldelle 2): abstrakte Öl- und Acrylmalerei. Sa/So 10-17 Uhr.

Atelier Schmitt & Schmitt (Königsberger Straße 3): Acryl und Aquarell (Akt, Porträt, Landschaft) von Irmi Schmitt, Upcycling Fashion von Maren Schmitt. Sa/So 13-18 Uhr.

Jugenheim

Rustyart (Alte Bergstraße 18): Skulpturen aus Metall, Holz und Stein von Sebastian Rudolph. Sa/So 11-18 Uhr.

Lampertheim

Atelier Jürgen Richter (Martin-Kärcher-Straße 70): Aquarell und Acrylbilder von Jürgen Richter und Ilse Stenzel, Lesung durch Krimiautorin Lilo Beil, Specksteinarbeiten von Michael Lang. Sa/So 11-18 Uhr.

Lorsch

Planet Artist (Lindenstraße 24): Pop-Art, abstrakte Werke, Airbrush und Fotografie von Martin Bähring, Fotografie von Andrea Kiko, Airbrush-Motorradhelme von Shohreh Naghshineh, Airbrush-Porträts von Sonja Schmitt. Sa/So 13-18 Uhr.

Ober-Hambach

OHA!-Atelierhaus (Billackerweg 26 b):Malerei und Zeichnung von Anette Bundschuh. So 10-19 Uhr.

Seeheim

Atelier Caspar Dietz (Domweg 1): Malerei in Öl und Acryl, Skulpturen in Ton und Bronze. Sa/So 15-18 Uhr.

Kunstatelier Vadim Lapinskij (Im Güldenen Wingert 33): Malerei (Öl), neue Werke. Sa 14-19 Uhr, So 12-18 Uhr.

Viernheim

Kurt Adam Arnold (Illertstraße 11): Malerei und Skulptur, neue und alte Arbeiten. Sa 16-21 Uhr, So 14-19 Uhr. red/BILD: kultursommer südhessen

Info: www.kultursommer- suedhessen.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018