Kuhn und Naidoo auf der Festwiese

Dieter Thomas Kuhn und Xavier Naidoo treten im kommenden Jahr auf der Ladenburger Festwiese auf: Der Schlagersänger macht am 14. August (Freitag), der Mannheimer Musiker auf seiner „Hin und Weg“-Tour dann am 15. August (Samstag) in der Römerstadt Station. Ihre Konzerte sind Teil des Musikfestivals auf der Ladenburger Festwiese.

Bei beiden Konzerten rechnet der Veranstalter mit rund 10

