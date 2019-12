Kulturelles in der Festtagswoche: Weihnachtsoratorium und mehr

Gossini Heppenheim

Ein „Special zwischen den Jahren“ bietet die Jazz-Sparte von Forum Kultur an. Das Konzert mit Stephanie Neigel (Gesang), Jörg Teichert (Gitarre) und Shannon Barnett (Posaune) beginnt am Samstag (28.) um 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Halber Mond Heppenheim

„Ganz oder gar nicht“ heißt die Komödie mit Musik, die am Sonntag (29.), 18 Uhr, ihre Premiere erlebt. Zu sehen ist eine Produktion von Musical for Events (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Musiktheater Rex Bensheim

Zwei Coverbands stehen in dieser Woche auf der Bühne: Heute (23.), 20.30 Uhr, spielen die Music Monks Songs von Seeed. Am Freitag (27.) und Samstag (28.), jeweils 20.30 Uhr, tritt die Simon & Garfunkel Revival Band mit Songs eben von Simon & Garfunkel an (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Kirche Sankt Georg Bensheim

Traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.), 17 Uhr, aufgeführt wird das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Zu hören sind in diesem Jahr die Kantaten I sowie IV bis VI. Unter der Leitung von Konja Voll spielen und singen die Kurpfalzharmonie, der Oratorienchor Bergstraße und vier Vokalsolisten (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Parktheater Bensheim

Laut Ankündigung für Kinder ab 4 Jahren geeignet ist die Aufführung des Musicals „Pinocchio“ am heutigen Montag (23.) ab 16 Uhr. Es gastiert eine Produktion des Tourneetheaters Liberi (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

hol/BILD: Engels/Goldsby/ Simon & Garfunkel Revival Band/Levebre/Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019