Kulturtermine in dieser Woche: Theater, Kabarett, Comedy, Klassik und Schlager

Theater Mobile Zwingenberg

„Giacomo Casanova – Was für ein Leben!“, heißt die neue Eigenproduktion des Mobile-Ensembles. Zu sehen ist sie am Freitag und Samstag (20./21.) ab 20 Uhr sowie am Sonntag (22.) ab 18 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Parktheater Bensheim

Mit seinem Programm „Der Bär ist los!“ gastiert der Comedian Thorsten Bär am Mittwoch (18.). Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse. Das hessische Brachial-Comedy-Duo Mundstuhl steht dann am Sonntag (22.), 20 Uhr, auf der Bühne. Titel des Programms: „Flamongos“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Kirche Sankt Georg Bensheim

Zum Auftakt der Bensheimer Musiktage singt der Kammerchor Cantemus am Samstag (21.), 18 Uhr, die Marienvesper von Monteverdi. Ebenfalls an dem Konzert beteiligt sind das Offenbacher Vokalensemble Prophet, die Jugendkantorei Sankt Georg Bensheim, das Orchester Concerto Classico Frankfurt und Vokalsolisten, darunter Hans Jörg Hammel (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/39716).

Musiktheater Rex Bensheim

Hardrock aus Kalifornien mit der zu Beginn der 70er Jahre um Leadgitarrist Dave Meniketti gegründeten Band Y & T gibt es Samstag (21.), 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Halber Mond Heppenheim

Die in Heppenheim geborene Schlagersängerin Laura Wilde absolviert am Samstag (21.), 20 Uhr, ein Heimspiel. Motto des Konzerts: „Der Wilde Abend“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06252/305 1375).

Bürgerhaus Einhausen

Gleich mit einem Doppel-Programm ist Stefan Eichner zu erleben: Am Samstag (21.), 20 Uhr, präsentiert er seinen Reinhard-Mey-Liederabend, am Sonntag (22.), 20 Uhr, sein Kabarett-Programm „Fürchtet Eich nicht“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Bereits ausverkauft sind sowohl das Konzert der Vokalformation 6-Zylinder am Freitag (20.), 20.30 Uhr, als auch das Gastspiel des Kabarett-Duos Simon & Jan am Samstag (21.), 20.30 Uhr. Eventuelle Restkarten gibt es jeweils an der Abendkasse. hol/BILD: Smith/Köppner/ Lippe/Dorn/leibinger/kimpel/Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.09.2019