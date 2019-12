Kulturtermine zum Wechsel in das neue Jahr

Parktheater Bensheim

„Frech, edel und durchgeknallt“: So wird für das Silvester Special geworben, das am Dienstag (31.) um 19 Uhr beginnt. Annette Postel geht in ihrem Programm „Ausziehn ...“ laut Ankündigung „auf Achterbahnfahrt der Mann-Frau-Beziehungen“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Musiktheater Rex Bensheim

Rainer Schindler und Adax Dörsam nennen ihr Duo „Flower Power Men“. Ihr Programm ist eine Hommage an die Blumenkinder-Ära. Zu hören sind die Hits der späten 1960er und frühen 1970er Jahre am Samstag (4.) ab 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Dreifaltigkeitskirche Worms

Songs von Simon & Garfunkel sind am Donnerstag (2.) ab 20 Uhr zu hören. Es singt und spielt das Duo Graceland, das bei dem Konzert mit einer Band und einem Streichquartett antritt (Kartenvorverkauf: Telefon 06241/2000 450). hol/BILD: Keller/Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.12.2019