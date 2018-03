Anzeige

Musik, Kunst, Kabarett, Geschichten, Literatur und allerhand Aktion: Die neue Spielzeit im Hoftheater Tromm präsentiert sich in gewohnter Vielfalt. Eröffnet wird das Frühjahrsprogramm traditionell mit einer Ausstellung im Ku(h)nststall. Der Groß-Umstadter Foto-Club zeigt Bilder von Natur und Landschaft.

Die Bühnen-Premiere der neuen Spielzeit übernimmt am gleichen Tag Toni Matheis aus München. Der am Mozarteum in Salzburg ausgebildete Musiker arbeitete jahrelang mit Konstantin Wecker zusammen, hat in klassischen Orchestern mitgespielt, ein Musical sowie Bühnen- und Filmmusik geschrieben und war viele Jahre lang Musikalischer Leiter der Münchner Schauburg. Auf die Tromm bringt er neben seinen Songs seine eigenen Gedichte mit.

Das Programm 7. April (Samstag), 19 Uhr: Ausstellung des Fotoclubs Groß-Umstadt; 20 Uhr: „Tierisch – Menschlich“, Gedichte und Lieder von Toni Matheis. 14. April (Samstag), 20 Uhr: „Das grüne Herz“, Multimediaperformance und Lesung von Sascha Denzer. 21. April (Samstag), 20 Uhr: Konzert mit Herbys World. 27. April (Freitag), 20 Uhr: „Ahoi, die Kreuzfahrer kommen“, Comedy mit Michael Eller. 30. April (Montag), 20 Uhr: „Feuer sprühe – Kessel glühe“, Walpurgisnacht-Wanderung mit den Sommerspielen Überwald. 9. Mai (Mittwoch), 20 Uhr: „Edith und Minna“, Jürgen Flügge spielt und erzählt. 18. Mai (Freitag), 20 Uhr: „Akkordeon. Aber schön.“, Kabarettkonzert, Frank Grischek spielt Tango, Klassik, Irish Folk und Musettewalzer. 26. Mai (Samstag), 20 Uhr: „Ferz mit Kricke – do muss de kerngesund seu!“, Jürgen Poth präsentiert Lebensweisheiten in neuen Liedern. 1. Juni (Freitag), 20 Uhr: Konzert mit Dhalia’s Lane. 22. Juni (Freitag), 20 Uhr: „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“, Comedy mit Matthias Jung. mk/ü

Wanderung in den Mai

Eine Tradition nehmen die Sommerspiele Überwald in diesem Jahr zur Walpurgisnacht von 30. April auf 1. Mai wieder auf: Unter dem Titel „Feuer sprühe – Kessel glühe“ werden die geheimnisumwitterten, mystischen Plätze auf der Tromm unsicher gemacht. Vom Hoftheater aus geht es für die Teilnehmer in die Nacht, unterwegs gibt es Hexengeschichten und Märchen.