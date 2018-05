Kunst mit und in der Natur

Anzeige

Bergstraße.Internationale Natur-Künstler aus aller Welt haben im vergangenen Jahr im Rahmen des „Global Nomadic Art Project“ im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald Station gemacht. Inspiriert von Erdgeschichte, Landschaftsentwicklung und Kultur haben sie vergängliche Naturkunstwerke gestaltet. Die 24 Kunstschaffenden waren an insgesamt zwölf Orten und haben dort im Rahmen von Workshops ihrer Verbindung zur Natur nachgespürt. Aus den dort vorgefundenen Materialien sind ihre Werke entstanden.

So entstanden etwa im Unesco-Welterbe Grube Messel „Adam“ und „Eve“, am Felsenmeer in Reichenbach eine römische Siedlung aus Ton, in den Rheinauen ein Muschelmeeting, am Otzberg ein archaisches Rieseninsekt, im Steinbruch Dossenheim Namibische Felsenberge oder in Heppenheim filigrane Verbindungen von Reben, Blüten und Früchten.

Die Arbeiten, die den jeweiligen persönlichen Dialog mit der Landschaft zeigen, wurden von den Künstlern fotografisch und akustisch dokumentiert und auch in Filmsequenzen festgehalten. Die Kunstwerke werden nun als zweiteilige Naturkunst-Fotoausstellung „Global Nomadic Art“ gezeigt. Die Ausstellungseröffnungen finden statt am Sonntag (3.) um 11 Uhr im Besucherzentrum der Grube Messel sowie am Sonntag (10.) um 15 Uhr im Umweltbildungszentrum Kühkopf. Die Ausstellungen laufen bis zum 12. August.