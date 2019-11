Wer früher als Lkw-Fahrer über die Bundesstraße 47 nach Bensheim kam, der musste die Höhe seines Fahrzeuges gut kennen, denn die Unterführungen in der Schwanheimer und in der Wormser Straße – die unsere Bilder zeigen – wurden sonst zur unüberwindbaren Hürde auf dem Weg in die Stadt. Dass ab und zu Fahrzeuge steckenblieben und der Fahrer Luft aus den Reifen lassen musste, daran können sich ältere Bensheimer noch gut erinnern. Das linke Bild aus dem Archiv unseres Fotografen entstand im Jahr 2003 und zeigt das Nadelöhr in der Wormser Straße, bevor die Bagger anrückten, um die beengte Verkehrssituation mit einer großen Umgestaltung zu verbessern. tn/Bilder: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019