Magische Blicke, viel Musik sowie Kabarett in dieser Woche auf Bergsträßer Bühnen

Theater Mobile Zwingenberg

Promovierter Wissenschaftler und preisgekrönter Illusionist: Alexander Mabros wirft am Freitag (5.), 20 Uhr, einen magischen Blick auf die Geheimnisse des Alltags (zuletzt nur noch Restkarten erhältlich). Ein am Tango orientiertes musikalisches Märchen mit dem Titel „Ahewáuwen“ wird am Samstag (6.), 20 Uhr, erzählt. Es gastiert das Berliner Quartett Bassa (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

„Halber Mond“ Heppenheim

Ganz den Fab Four gewidmet ist das Programm „The Beatles Close-Up“ des weiblichen A-cappella-Quartetts Les Brünettes. Wie das dann klingt, kann am Samstag (6.), 20 Uhr, überprüft werden.

Parktheater Bensheim

Die Weinheimer Kabarett-Formation Spitzklicker hat ein neues Programm. „Ohne Worte“ heißt es und ist zu erleben am Donnerstag (4.), 20 Uhr. Die frühen Jahre von Genesis werden am Samstag (6.), 20 Uhr, zum Leben erweckt, wenn die Coverband The Watch auf der Bühne steht (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Musiktheater Rex Bensheim

In Quintett-Besetzung spielt die Band des Gitarristen Henrik Freischlader den Blues: am Donnerstag (4.) ab 20.30 Uhr. Songs von Phil Collins und Genesis mit der Coverband Phil gibt es am Freitag (5.), 20.30 Uhr. Am Samstag (6.), 20.30 Uhr, folgen Songs von AC/DC mit der Coverband AB/CD (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

„Die Bürde des weisen Mannes“ heißt das aktuelle Programm des Kabarettisten Rene Sydow. Er gastiert damit am Donnerstag (4.), 20 Uhr, in der alten Tabakscheune. Der Poetry Slam Bergstraße (5.4.) sowie das Gastspiel von Vincent Klink & Patrick Bebelaar (7.4.) sind bereits ausverkauft (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538).

Altes Rathaus Lorsch

Traditional Swing und Pop mit einer siebenköpfigen Band um Dieter Kordes ist am Sonntag (7.), 18 Uhr, zu hören. Eintrittskarten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. hol/BILD: Pergande/Wilkesh@offen-blen.de/ Engels/Veranstalter

