Mannheim.Mit rund 150 Ausstellern (Fahrgeschäfte, Schießbuden, Essensstände) ist die Maimess auf dem Neuen Messplatz das größte Volksfest in der Kurpfalz. Besucht werden kann es bis 12. Mai täglich von 13 bis 23 Uhr, an Freitagen und Samstagen bis 24 Uhr. Feuerwerke werden heute (3.) und am 10. Mai ab 22 Uhr abgebrannt. hol/BILD: rittelmann

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.05.2019