Maislabyrinth ab Sonntag geöffnet

Durch dieses Labyrinth dürfen die Besucher in Ladenburg irren. © hege

Ladenburg.Spaß für die ganze Familie verspricht auch dieses Jahr wieder das Abenteuer-Maisfeld auf dem Neuezeilsheimer Hegehof zwischen Ladenburg und Heddesheim. Am Sonntag, 1. Juli, eröffnet das Team um Dieter Hege das „Fantastische Dschungel-Labyrinth“. Erneut lehnt sich das Thema in Kooperation mit den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen inhaltlich an deren aktuelle Ausstellung „Einfach tierisch!“ an.

...

Sie sehen 60% der insgesamt 667 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.06.2018