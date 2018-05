Anzeige

Bensheim.40 Bands auf 27 Bühnen: Am morgigen Mittwoch (9.) steigt in Bensheim wieder das Maiway-Musikfestival.

Schon ab 16 Uhr gibt es Musik auf dem Kirchberghäuschen, der offizielle Startschuss fällt dann um 19 Uhr im Stadtpark. Der Rest der Konzerte schließt sich an den beteiligten Schauplätzen an. In der Kirche Sankt Georg wird in diesem Rahmen das Bergsträßer Jazz-Festival fortgesetzt: Ab 21 und 22 Uhr spielt dort die Band Blue Note Musik zwischen Bach und Jazz.

Eintrittsbändchen für das Maiway-Festival sind morgen Abend an den Abendkassen erhältlich sowie im Vorverkauf im Medienhaus Bergstraße am Ritterplatz. hol/BILD: lotz