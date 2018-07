Anzeige

„Nico, 1988“

Niedergang einer Pop-Ikone. Nico war eine Pop-Ikone im New York der 60er Jahre. Das exzessive Leben der deutschen Sängerin endete mit dem Unfalltod 1988. Daraus hätte ein US-Regisseur womöglich ein pralles, zu Tränen rührendes Kino-Melodram gemacht. „Nico, 1988“, der preisgekrönte Porträtfilm der Italienerin Susanna Nicchiarelli, konzentriert sich indes auf die tristen letzten Jahre von Christa Päffgen alias Nico. Es ist ein brutal ehrliches Road Movie über Sucht, Auftritte vor kleinem Publikum, Streitereien mit der Begleitband, heruntergekommene Tour-Unterkünfte – und Nicos späte Annäherung an den einzigen Sohn Ari, dessen Vater wohl Alain Delon war. Ein kompromissloser Film mit großer Schauspielkunst der Dänin Trine Dyrholm. (93 Minuten)

„303“

Reise-Romanze. Eigentlich sind Jan und Jule grundverschieden. Der eine glaubt an den Wettbewerb, die andere träumt von einer weniger egoistischen Welt. Im Verlauf des 145-Minüters aber, einem Liebesfilm des österreichischen Regisseurs Hans Weingartner, merken die beiden 24-jährigen Protagonisten, wie ungeheuer viel sie doch gemein haben. Das in Berlin, Brandenburg, Spanien, Frankreich und Portugal gedrehte Roadmovie erzählt von einer so langen wie sehr romantischen Reise durch Europa. Die beiden Hauptfiguren werden verkörpert von den jungen deutschen Schauspielern Mala Emde und Anton Spieker. Erstmals gezeigt wurde der Film Anfang 2018 bei der Berlinale. (145 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Landrauschen“

Heimatfilm der besonderen Art. Beim Max Ophüls Preis in Saarbrücken wurde dieser Film 2018 mit gleich mehreren Auszeichnungen bedacht, darunter auch der Preis für den besten Spielfilm. In „Landrauschen“, diesem ohne öffentliche Filmförderung entstandenen 103-Minüter, nimmt uns Regisseurin Lisa Miller mit in einen kleinen Ort Namens Bubenhausen. Zwei junge Frauen sind es, die sich in eben diesem Kaff nach Jahren wieder sehen: Während Rosa ihren Heimatort nie verlassen hat, hat sich Toni einige Jahre in Berlin durchgeschlagen – mehr schlecht denn recht. In Bubenhausen werden die beiden nun mit so mancher Frage konfrontiert. (103 Minuten, ab zwölf Jahre) dpa

