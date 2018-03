Max Mutzke mit Big Band in Weinheim

Anzeige

Weinheim.Max Mutzke mag es „big“: Am 18. April (Mittwoch) tritt der stimmstarke Sänger ab 20.30 Uhr mit der SWR Big Band in der Weinheimer Stadthalle auf. Veranstalter ist das Musiktheater Rex aus Lorsch, das mit dem Konzert sein 20-jähriges Bestehen feiert. Der Sänger und Songwriter wird von insgesamt 17 Musikern begleitet, die schon mit Größen wie Miles Davis gespielt haben und bereits viermal für den Grammy Award nominiert waren.

Mutzkes musikalische Karriere begann vor 14 Jahren mit der Talentsuche von Stefan Raabs „TV Total“. Längst hat sich der gebürtige Schwarzwälder in der deutschen Musiklandschaft etabliert. Zu seinen Stärken zählt die musikalische Vielfalt: Funk, Soul, Jazz, Pop sogar ein bisschen Klassik hat Max Mutzke am Mikro zu bieten. Sein Album „Durch Einander“ wurde mit dem Jazz Platin Award ausgezeichnet. Eine besondere Spezialität des 37-Jährigen sind seine Auftritte mit großen Ensembles. Beim Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul belegte Max Mutzke den achten Platz und wurde bereits vielfältig ausgezeichnet, unter anderem mit der Goldenen Stimmgabel als bester Solist. zg