Polizeieskorte, pappsüßer Tee, offene Türen, aber auch die Kehrseite des nordafrikanischen Tourismus: Wochenlang ist Heike Pirngruber mittlerweile per Fahrrad in Marokko unterwegs. „Es hat so viel menschliche Wärme und Freundlichkeit in den klimatisch ziemlich kalten Häusern“, sagt die 46-jährige Weltreisende aus Großsachsen, deren Vorfreude auf den neuen Kontinent sich bislang bestätigte.

„Natürlich werde ich auch immer wieder gefragt, ob ich ein Visum für Europa besorgen kann, das angebliche Paradies. Ich versuche dann zu erklären, dass es nicht reicht, dort den ganzen Tag Tee zu trinken. Dass man hart arbeiten muss und dafür eine gute Ausbildung braucht, dass der Luxus viele Nebenwirkungen hat. Aber wer bin ich, der Ratschläge erteilen kann? Ich habe schließlich die Wahl. Viele Marokkaner haben das nicht.“

Polizeieskorte nervt

Nach einem freundlichen Empfang nach der Überfahrt von Spanien fragte die Fotografin in Melilla bei der Polizei nach einer Übernachtungsmöglichkeit und kam letztlich auch unter. Allerdings wurde sie von Polizisten ständig nach ihrem Pass gefragt, und auch im weiteren Verlauf der Reise kontrollierte die Polizei bei Pirngrubers jeweiligen Gastgebern immer wieder telefonisch, ob alles in Ordnung sei.

„Ich kam mir vor wie ein Verbrecher. Und auch, wenn ich die Polizisten im Mercedes, der mich fortwährend verfolgte, darauf ansprach, dass ich mich gerne frei bewegen wollte, hieß es immer wieder, es sei nur zu meiner Sicherheit. Das war mehr als nervig.“

Die gastgebenden Familien nervte es zum Glück nicht, die konnten darüber nur lachen und freuten sich, mit der Deutschen ins Gespräch zu kommen. Auf Französisch, Spanisch oder eben mit Händen und Füßen. „Die Frauen kochen stundenlang. Alle essen vom selben Teller, das Brot wird in die Soße getunkt. Messer und Gabel benutzt man nicht.“ Nur der immer wieder aufgekochte grüne Tee aus China, der nicht nur süß, sondern auch extrem stark war, verursachte bei Pirngruber Herzrasen und schlaflose Nächte bei ihrer Tour durch das vordere Atlasgebirge, wo sich die Menschen in den kalten Häusern am Feuer und unter dicken Decken wärmen.

Erst in Missour, nach Rücksprache mit dem dortigen Gouverneur und die Wüste vor Augen, endete die Polizeieskorte. „Ich hatte meine Freiheit zurück, konnte jetzt auch wieder zelten und die absolute Stille in meiner geliebten Wüste erleben“, sagte Pirngruber, die sich dennoch über Handyempfang an noch so entlegenen Stellen wunderte. „WhatsApp und Filme schauen sind hier an der Tagesordnung. Allerdings ist auch die Geschlechterrolle in den ländlichen Gebieten klar verteilt.“

Nach einer faszinierenden 100 Kilometer langen Piste kam Heike Pirngruber in Erfoud, einer Touristenhochburg unweit der größten Sanddüne Marokkos, Erg Chebbi, an. Nach vier Wochen fernab des Tourismus warteten dort Hotel-Vermittler, bettelnde Kinder und überhöhte Preise. „Ich verstand das erste Mal, warum sich manche Leute negativ über Marokko auslassen und war froh über meine bisherige Routenwahl.“

An der algerischen Grenze entlang zog die Großsachsenerin weiter durch die Wüste, begleitet von Dromedaren. Nach einer unruhigen Nacht an Heiligabend, umgeben von 150 Schafen bei einer Nomadenfamilie, verbrachte sie Weihnachten in Tissemoumine bei gegrilltem Truthahn und einem englischsprachigen Mann samt Übernachtung auf dem Hausdach. Und weiter ging es ins Atlasgebirge. at

Info: Mehr im Internet über Heike Pirngrubers Reiseerlebnisse unter: www.pushbikegirl.com

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019