Kunst, Spiritualität, Musik und Gesundheit präsentieren sich beim „Festival der Sinne“ am kommenden Wochenende, 14. und 15. April, gemeinsam in der Südhessenhalle in Reisen. Mit dabei sind mehr als 50 ausgewählte Aussteller. Das vielseitige Rahmenprogramm mit Workshops, Konzerten und Vorträgen lädt zum Mitmachen oder Entspannen ein. Der Eintritt zum Festival ist frei.

Wohnen und Ernährung

Das „Festival der Sinne" Samstag, 14. April: gechannelte Tänze mit Isabel Ringhof (12 und 17 Uhr), „Energie des Moments" mit Thomas van Thera (14 Uhr), Gitarrenmusik mit Guitarzmiles (16 Uhr). Sonntag, 15. April: gechannelte Tänze mit Isabel Ringhof (12 und 14 Uhr), Tribal-Fusion-Dance mit Tricia Pash (13.30 Uhr), orientalischer Tanz mit Assada (15.30 Uhr). An beiden Tagen präsentiert Rapper René Ringhof Songs auf der Bühne.

Referenten geben Einblicke in neue Themen und die Besucher haben die Möglichkeit, mit Experten über Gesundheitsprävention, bewusste Ernährung, gesundes Wohnen und Persönlichkeitsentwicklung ins Gespräch zu kommen. Künstler und Therapeuten aus dem musikalischen und tänzerischen Bereich erweitern das Bühnenprogramm.

Am Samstag präsentiert das Trio Guitarzmiles virtuose und groovige Gitarrenmusik, außerdem gibt es eine gemeinsame Performance von Thomas van Thera und Isabell Ringhof. Am Sonntag zeigt Bauchtanztrainerin Assada mit ihren Gruppen das breite Spektrum des modernen orientalischen Tanzes. Tricia Pash gibt Einblicke in den Trival-Fusion-Dance, eine spezielle Art des Tanzes. An beiden Tagen zeigt Isabel Ringhof gechannelte Tänze. Rapper und Singer-Songwriter René Ringhof, genannt K-Element, begleitet das „Festival der Sinne“ mit seinen Songs. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.