Unterschiedlichste Geschmäcker sollen auch in diesem Jahr auf dem Maimarktgelände Mannheim bedient werden. Zu erwarten sind Musik-Großveranstaltungen, Messen und Sportliches.

Die Premiere des Piligrim Rock Festivals läutet am 22. und 23. Mai die Open-Air-Saison für Musikfans ein: 15 Rocklegenden aus Russland, Weißrussland, Moldawien, Litauen, Deutschland und der Ukraine stehen live auf der Bühne im MVV Reitstadion.

Auf Hawaii ist es bereits ein fest etabliertes Event mit Tausenden Zuschauern. Jetzt bringen die Veranstalter das Dream Weekend Festival erstmals auch nach Deutschland: Am 1. August darf man sich auf Top-Stars der Hip-Hop & Urban Music Szene unter freiem Himmel freuen.

Mittlerweile fast schon Stammgäste sind die Sportlerinnen des Muddy Angel Run: Am 27. Juni erwarten die Läuferinnen wieder jede Menge Schlamm, spannende Hindernisse und vor allem gute Laune.

Ebenfalls ein Wiedersehen gibt es mit der „Equitana Open Air“. Nachdem die Premiere im Sommer 2019 alle Erwartungen übertroffen hat, kehrt das Pferdefestival ein Jahr früher als geplant auf das Maimarktgelände zurück. Vom 3. bis 7. Juli versprechen zahlreiche spannende Reitwettbewerbe, Pferde-Shows und Shopping erlebnisreiche Tage für die ganze Familie.

Auf der Budde-Laborfachmesse findet die Branche vom 30. September bis 1. Oktober vielfältige Produkte und Dienstleistungen aus dem Labor- und Analytikbereich. Bastler und Schrauber freuen sich schon jetzt auf die „Veterama“ vom 9. bis 11. Oktober. Treffpunkt für Brautpaare in spe ist die Hochzeitsmesse „Trau“ am 17. und 18. Oktober. Zwei tolle und lehrreiche Tage mit dem vierbeinigen Freund kann man am 24. und 25. Oktober auf der Messe „Mein Hund“ mit buntem Rahmenprogramm erleben.

Musikalisch geht es 2020 rund in Maimarkhalle und Maimarktclub. Die Techno-Marching-Band Meute will am 6. März mit ihrer explosiven Mischung aus treibendem Techno und expressiver Blasmusik begeistern. Etwas sanfter geht es bei den Singer/Songwritern Nico Santos (25. März) und Johannes Oerding (26. März) zu. Deutschlands derzeit erfolgreichster Rapper Capital Bra macht am 25. Mai gemeinsam mit Kollege Samra Halt in der Maimarkthalle. Im Herbst lädt die Highland Saga Tour erstmals zu einer musikalischen Zeitreise durch das schottische Hochland ein (17. November). Pflichttermine für alle Raver sind Time Warp (4./5. April) und Toxicator (5. Dezember).

Die Aufbauarbeiten für das Flaggschiff der Eigenveranstaltungen laufen bereits: Der Maimarkt Mannheim lockt vom 25. April bis 5. Mai mit Produktneuheiten, Beratung von Profis, Show und Infotainment und dem Maimarkt Reit- und Springturnier.

Die Messe „Jobs for Future“ für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung bietet vom 13. bis 15. Februar alles rund ums Thema Bildung und Beruf. Das Deutsche Fertighaus Center feiert 2020 seinen 50. Geburtstag mit vielen Sonderaktionen in den Musterhäusern. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.02.2020