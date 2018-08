Mila Kunis und eine Statue mit geheimem Inhalt

„Bad Spies“

Actionkomödie mit Mila Kunis. Aubrey und Morgan sind beste Freundinnen. Wie sich herausstellt, war Aubreys langjähriger Freund ein Geheimagent, der in der Wohnung der beiden eine Filmpreis-Statue mit geheimem Inhalt deponiert hat. Die beiden Freundinnen brechen nach Europa auf, um dort die Statue an den rechtmäßigen Besitzer zu bringen. (116 Minuten, ab 16 Jahre)

„Safari“

Komödie nimmt Flirt-Apps und Online-Dating aufs Korn. Flirten und Daten im Online-Zeitalter ist ziemlich klischeebehaftet – und damit idealer Stoff für eine Komödie. Der Film erzählt von acht unterschiedlichen Charakteren, deren Wege sich kreuzen. Da trifft der Möchtegern-Pilot auf das Social-Media-Sternchen, die frustrierte Mutter auf einen 24-Jährigen, der endlich seine Jungfräulichkeit loswerden will. Meist ist das initiiert über eine App. Mit lustigen Details gespickt und manchmal recht derben Dialogen ist so ein humorvoller Film entstanden. (109 Minuten, ab 12 Jahre)

„Grüner wird’s nicht“

Komödie mit Elmar Wepper. Seine Gärtnerei steht vor dem Ruin, seinem Hobby Fliegen könnten Schulden bald auch ein jähes Ende setzen – da steigt Schorsch Kemptner einfach in den roten Doppeldecker und zischt ab. Auf seinem Weg Richtung Norden trifft der Gärtner Menschen, die sein Leben in eine neue Bahn lenken, die ihn verändern. Alles voran Philomena von Zeydlitz, ein Teenagermädchen, das sich so gar nicht an die Sitten und Bräuche in ihrem noblen Elternhaus anpassen will. (ohne Altersbeschränkung)

„Asphaltgorillas“

Detlev Bucks Krimigroteske. Der Kleindealer Atris hat längst keine Lust mehr, nur Handlanger von Gangsterboss El Keitar zu sein. Da kommt ihm sein alter Kumpel Frank und ein dubioser Dael mit Falschgeld aus Asien gerade recht. Aber die Nummer ist viel zu groß für die beiden.

In der neonbunten Krimigroteske von Detlev Buck kommt es weniger auf den konfusen Plot an als auf irrwitzige Wendungen. (103 Minuten, ab 12 Jahre)

„Kindeswohl“

Emma Thompson zwischen Verantwortung und Liebe. Adam ist 17 und schwer krank. Sein Glaube verbietet ihm die lebensrettende Bluttransfusion. Deshalb muss nun das Gericht entscheiden, ob der Minderjährige zu der Behandlung gezwungen werden kann. Die Familienrichterin Fiona (Emma Thompson), die die Transfusion anordnet, ist der Meinung, der Fall sei damit gelöst. Doch der 17-Jährige ist anderer Ansicht. Er hat nach der Behandlung mit seinen Eltern und den Zeugen Jehovas gebrochen – völlig auf sich allein gestellt, hadert er bald mit seinem Schicksal und will, dass Fiona ihm hilft. (105 Minuten)

„Käpt’n Sharky“

Piratenabenteuer für kleine Zuschauer. Der Animationsfilm bringt den Helden aus etlichen Büchern und Hörspielen auf die Leinwand. Der kleine Pirat, der Junge Michi und das Mädchen Bonnie müssen in der Geschichte nicht nur vor Soldaten, sondern auch vor dem bösen Piraten Bill fliehen. (73 Minuten)

„Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“

Fritz Lang auf Schwäbisch. Der Nachkriegsfilm „Die 1000 Augen des Dr. Mabuse“ von Fritz Lang kommt erneut in die Kinos – vom Komiker Dominik Kuhn auf Schwäbisch nachsynchronisiert und mit einem neuen Titel versehen. Die Schauspieler aber von früher, sie sind nun alle wieder zu sehen: Gert Fröbe, Wolfgang Preiss, Peter van Eyck. (89 Minuten, ab 12 Jahre)

„Donbass“

Episoden aus der Ostukraine. In der Ostukraine kommt es seit 2014 zu gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Regierungs-Truppen. In 13 Episoden erzählt der Film von einer zerrissenen, chaotischen, von Korruption geprägten Region. (121 Minuten) dpa

