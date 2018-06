Anzeige

Zwingenberg.Im Theater Mobile in Zwingenberg ist am Samstag (23.) die Voiceakademie zu Gast: ab 20 Uhr mit Jeanette Giese, Peter Moss, Shantychor und Ukulele-Orchester (Ticket-Infos unter Telefon 06251/7707660). Am Sonntag (24.) findet ab 10 Uhr „Mobile’s Matinee“ mit Berthold Mäurer im Café Piano statt. Der Eintritt ist frei. zg