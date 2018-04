Arbeitet fröhlich und entschlossen auf den Musikerberuf hin: Antonia Schuchardt beim Kakao mit Milchschaum. © Müller/ü

Es gibt Dinge, in denen unterscheidet sich Antonia Schuchardt so gar nicht von anderen Menschen: Etwa, wenn sie dem Impuls folgt, unter der Dusche zu singen. "Manchmal singe ich auch bei den Hausaufgaben", sagt sie und lacht. Doch genau dann, wenn die 16-Jährige aus Mannheim zu singen beginnt, ist sie so gar nicht mehr wie alle anderen: Ihr Talent und ihre Leidenschaft haben ihr bereits

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3573 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.01.2016