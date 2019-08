Mittelalter-Spektakel in Speyer

Speyer.Am Wochenende (24./25.) macht das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Halt im unteren Domgarten. Bei der Veranstaltung handelt es sich laut Ankündigung um das größte reisende Mittelalter-Festival der Welt mit bis zu 3000 Mitwirkenden. Mehrmals täglich gibt es diverse Vorführungen und Rittershows; am Samstagabend läuft eine Nachtfeuershow. Für Live-Musik sorgen mehrere Bands, auch für Kinderprogramm ist gesorgt. 126 Markthändler bieten ihre Waren an, zehn Heerlager demonstrieren das Leben im Mittelalter. Das Spectaculum läuft am Samstag (24.) von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag (25.) von 11 bis 19.30 Uhr. Ein Eintrittspreis wird erhoben. hol/BILD: zinke

