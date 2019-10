Bensheim.Unter dem Titel „Mystikum“ findet am Sonntag (3.) in den Drachenbergen am Berliner Ring ein mittelalterliches Lichterfest statt. Der Verein Sterntaler kündigt ein Programm für ganze Familie zum Mitmachen und Zuschauen an. Geboten werden von 14 bis 19 Uhr u. a. Lagerfeuer, Fackeln und andere Beleuchtung, mittelalterliche Musik und Tänze, Bogenschießen, Schmiede-Vorführungen und Glockengießen sowie Speisen und Getränke. Der Eintritt ist frei. hol/BILD: neu

