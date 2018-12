Modellbahnwelt Odenwald in den Ferien täglich geöffnet

Fürth.Die Weihnachtsstimmung hat auch in der Modellbahnwelt Odenwald in Fürth Einzug gehalten – ob die Engel in einem Nostalgiezug auf Reisen gehen oder der Weihnachtsmann den ICE-Verkehr durcheinander bringt. Während der gesamten Weihnachtsferien werden in der größten Modellbahnschau Mittel- und Süddeutschlands zahlreiche Führungen hinter den Kulissen angeboten – auch hinter dem neuen Anlagenbereich, in dem mittlerweile schon die zweite Hälfte des 200 Züge umfassenden Schattenbahnhofs in Betrieb gegangen ist. Hier soll die mittlerweile oft längst vergessene Eisenbahnromantik wieder aufleben: Ältere Besucher werden wieder in ihre Kindheit versetzt, jungen Besuchern kann plastisch erklärt werden, wie die Historie einmal aussah und welche Entwicklung in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat.

Mittlerweile verfügt die Modellbahnwelt Odenwald über 1050 Quadratmeter Anlagenfläche, 400 Züge, 1650 Weichen und 11,5 Kilometer Gleis sowie einen neuen Spielbereich für Kinder. Geöffnet ist ganzjährig donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, in den Weihnachtsferien bis zum 13. Januar täglich. Geschlossen ist lediglich an Silvester (31.). zg/BILD: modellbahnwelt/tschuhmacher

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.12.2018