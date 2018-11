Möglicherweise die älteste Ampel der Welt

Ladenburg.Bei der Automobilia-Auktion in Ladenburg am 18. November 2016 wurde unter der Lot-Nummer 3473 ein eigenartiges Objekt angeboten: eine Laterne mit Lichtaustritten in den Farben grün-grün und gelb-gelb. Als Leuchtmittel dient ein Petroleum-Brenner im Inneren der Lampe.

Das Automuseum Dr. Carl Benz, das das Objekt ersteigerte, hat nun nach eigenen Angaben herausgefunden, dass die Laterne wahrscheinlich einmal den Verkehr auf einer Kreuzung geregelt hat. Eine zuständige Person habe wohl die Aufgabe gehabt, die Lampe von Hand so umzustellen, dass der Verkehr über die Farben geregelt wurde. Ihren Einsatz habe die Ampel wahrscheinlich in Amerika gehabt, vielleicht sogar, noch bevor es Automobile gab und als noch Pferdekutschen die Straßen beherrschten. Die historische Ampel ist im Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg zu sehen. zg

