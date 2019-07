Molière auf Schloss Auerbach

Bensheim.Auf einer bezaubernden Freilichtbühne im malerischen Innenhof des Auerbacher Schlosses finden in diesem Jahr die 15. Auerbacher Schlossfestspiele der Theaterproduktion Hoffmann-Wacker statt. Gezeigt wird der Molière-Klassiker „Tartuffe oder Der Betrüger“, Premiere ist am kommenden Freitag, 19. Juli.

Ironisch, bissig, amüsant

„Tartuffe“ ist ein turbulentes Stück: ironisch, bissig und höchst amüsant. Es gibt insgesamt drei Fassungen, im 17. Jahrhundert wurde das Stück mehrfach als angeblicher Angriff auf die Kirche verboten. Für die Besucher wird das Stück lustig und spannend zugleich, verspricht Regisseur Franz Wacker.

Auf der Bühne stehen Sascha Stegner als Tartuffe sowie Michael Fährenbach und Ingrid Hoffmann. Zu sehen ist das Stück am 19., 20. und 26. Juli sowie am 2. und 3. August jeweils ab 20 Uhr, außerdem am 28. Juli und 11. August jeweils ab 19.30 Uhr. Bei Regen wird in der Kulturscheune gespielt. Weitere Informationen gibt es im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.07.2019