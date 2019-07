Morgen beginnen die Festspiele

Heppenheim.Nach den Gassensensationen und dem Bergsträßer Weinmarkt beginnt morgen (Mittwoch) mit den Heppenheimer Festspielen das nächste Großereignis in der Innenstadt. Bis 7. September gibt es zwei verschiedene Theaterstücke mit dem Ensemble des Altonaer Theaters, dazu Konzerte und Comedy. Im Kurmainzer Amtshof als erstes gezeigt wird die Kriminalkomödie „Baskerville“ nach dem Roman von Conan Doyle. Morgen findet die Generalprobe statt, Premiere ist dann am Donnerstag (25.).

Außerdem zu sehen ist „Baskerville“ am 26., 27., 28. und 31. Juli sowie am 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. und 11. August. Am 14. August ist Generalprobe von „Loriots dramatische Werke“, bevor das Stück am 15. August Premiere feiert. Weitere Aufführungen gibt es am 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 28., 29., 30. und 31. August sowie am 1., 6. und 7. September. Am 25. August findet nachmittags ab 15 Uhr eine Seniorenvorstellung statt.

Musik und Comedy

Am 29. Juli treten Carolin Fortenbacher und ihre dreiköpfige Band mit dem Programm „La Diva Loca“ im Amtshof auf. Das Glenn Miller Orchestra präsentiert am 5. August das Programm „Jukebox Saturday Night“ unter der Leitung von Wil Salden. Am 5. September findet „Der große Alexandra Abend“ mit Cornelia Corba und dem Ural-Kosaken-Chor im Amtshof statt.

Dazu gibt es Comedy mit Bernd Stelter und Markus Maria Profitlich. Sein neues Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ präsentiert Bernd Stelter am 20. August. Der Abend war schnell ausverkauft, so dass die Veranstalter am 19. August eine Zusatzvorstellung anbieten. Am 4. September schließlich spielt Markus Maria Profitlich sein Programm „Schwer verrückt!“ in Heppenheim. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100816. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Alle weiteren Informationen gibt es im Internet. red

