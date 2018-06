Anzeige

Gemeinsam eröffnen die Heimatvereinigung Oald Bensem und der Spielmannszug Kirschhausen morgen (Freitag) Abend den 66. Bergsträßer Weinmarkt in der Heppenheimer Innenstadt. Die Eröffnungsrede hält in diesem Jahr der Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter. Mit dabei sind auch die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Jessica Lehmann und ihre Nachfolgerin Carolin Hillenbrand. Sie wird am 30. Juni (Samstag) um 19.30 Uhr gekrönt.

Public Viewing zur WM

Rahmenprogramm: Besondere Veranstaltungen und Schwerpunkte Eröffnung: Freitag, 22. Juni, 19.30 Uhr, Amtshof. Feuerwerk: Freitag, 22. Juni, 23 Uhr, von der Starkenburg aus. WM-Party mit Public Viewing Deutschland – Schweden: Samstag, 23. Juni, 20 bis 1 Uhr, Festzelt. Weinmarkt-Talentshow: Sonntag, 24. Juni, 18 bis 22 Uhr, Festzelt. Tag der Betriebe: Montag, 25. Juni, 17.30 bis 18.30 Uhr, Festzelt und Amtshof. Public Viewing Deutschland – Südkorea: Mittwoch, 27. Juni, 16 Uhr, Festzelt. Tag der Jugend: Mittwoch, 27. Juni, 20 bis 24 Uhr, Festzelt und Amtshof. Öffentliche Weinprobe der Bergsträßer Winzer eG: Freitag, 29. Juni, 17.30 bis 20 Uhr, Festzelt. Krönung der Bergsträßer Weinkönigin: Samstag, 30. Juni, 19.30 Uhr, Festzelt. Ausklang: Sonntag, 1. Juli, 21.30 Uhr, Amtshof. hol

Gefeiert wird in der Heppenheimer Altstadt von 22. Juni bis 1. Juli. Auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland fällt also wieder einmal in die Weinmarkt-Zeit – und damit auch die beiden Gruppenspiele Nummer zwei und drei der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden am Samstag und Südkorea am kommenden Mittwoch. Eine WM-Party mit Public Viewing soll auch in diesem Jahr wieder dafür sorgen, dass das Festzelt an diesen Tagen nicht leer bleibt.

Daneben gibt es zahlreiche weitere Programmpunkte auf dem Weinmarkt, hauptsächlich Livemusik quer durch die Genres. Konzerte gibt es im Festzelt, im Amtshof und auf dem Marktplatz. Damit die Anwohner nicht allzu lange gestört werden, herrscht spätestens um 1 Uhr Ruhe, ausgeschenkt werden darf bis 2 Uhr.