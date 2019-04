Die Winterpause ist vorbei und die Saison auf dem Wasser kann beginnen. Das gilt auch für den „Frischling“, eine Fähre, die bei Lampertheim über den Alt- und Neurhein schippert: Morgen (Sonntag) startet die Saison. Dafür wurde die Fähre sommerfit gemacht, mit neuer Beschilderung versehen und entsprechend den Vorschriften ausgerüstet. Zu Ostern soll es offene Fahrten geben – vorausgesetzt, die Wasserverhältnisse und das Wetter spielen mit. Dazu wurde ein Online-Ticket-Verkauf eingerichtet.

In der Winterpause haben sich die Mitglieder des Fährvereins um die Geschichte des Lampertheimer „Alten Hafens“ gekümmert. Dabei sind laut Vorsitzendem Werner Reuters einige erstaunliche Dinge zutage getreten, darunter ein Hinweis darauf, dass König Ludwig der Deutsche im Jahr 865 dem Kloster Lorsch einen Hafen schenkte, um rund um Worms freien Handel zu treiben. Wo dieser genau lag, ist noch Gegenstand der Untersuchungen.

„Gesichert ist aber, dass Lampertheim im 17. und 18. Jahrhundert einen kleinen Hafen, eine sogenannte Schifflände, hatte“, sagt Reuters. Belegt ist außerdem, dass mit Neckarschiffen roter Sandstein aus dem Neckartal nach Lampertheim geliefert wurde. Daraus wurden beispielsweise Schul- und Wohnhäuser erbaut. Der freie Handel kam 1723 durch einen Vergleich zwischen der Kurpfälzischen Bruderschaft und den Untertanen des Fürsten Metternich zustande.

Demnach wurden die Schiffsführer zu einer einmaligen Zahlung von 300 Gulden angehalten und dafür von allen Neckarbaukosten befreit. Außerdem erhielten sie das Recht, ihre Waren wie Holz, Kohle, Wein, Heu, Stroh, Hafer und Früchte sowie Personen und Gepäck ungehindert auf Neckar und Rhein bis Worms, Speyer, Philippsburg und Neckarsteinach zu transportieren.

Wie der Vorstand des Fährvereins mitteilt, nimmt der „Frischling“ auch am geplanten Aktionstag „Lebendiger Altrhein“ teil. Dieser findet am 16. Juni (Sonntag) von 11 bis 15 Uhr auf dem Altrhein sowie am Ufer zwischen WSV-Gelände und dem „Alten Hafen“ statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.04.2019