Morgen Jazz „Von 10 bis Zehn“

Bergstraße.Vier Bands sorgen morgen (Samstag) am Bensheimer Bürgerwehrbrunnen für Jazzmusik „Von 10 bis Zehn“. Der Eintritt zum Bergsträßer Jazz-Festival ist wie gewohnt frei, für Essen und Trinken ist gesorgt. Ab 10 Uhr sowie nochmals ab 14 und 18 Uhr spielen die Bergsträßer Marching All Stars klassischen Oldtime-Jazz. Um 11 Uhr übernimmt das Jörg Hegemann Trio mit fetzigem Boogie Woogie die Bühne.

Markt mit regionalen Produkten

Ab 15 Uhr gibt es klassischen New Orleans Jazz mit Red Onion Hot Jazz, bevor April King Rhythm and Blues zwischen 19 und 22 Uhr den Abend gestalten. Ebenfalls morgen lädt das Bürgerforum von 10 bis 16 Uhr zum Regionalmarkt auf dem Marktplatz, vor dem Kaufhaus Ganz und in der oberen Fußgängerzone ein. Dort gibt es handgemachte Produkte aus der Region, darunter Honig und Senf, Rum und Whisky, Backwaren sowie Eier von TV-Bauer Klaus. Eine Zigarren- und Gin-Lounge lädt zum Entspannen ein. red

