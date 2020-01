Morgen startet der Reisemarkt

Mannheim.In der Mannheimer Maimarkthalle findet in den nächsten drei Tagen – von 4. bis 6. Januar – wieder der Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz statt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr. Wanderer, Fahrradfahrer, Camper, Sportler, Kultur-interessierte und Abenteurer können sich an den drei Tagen über Destinationen in aller Welt, Neuigkeiten auf dem Reisemarkt und aktuelle Trends informieren.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Nationale und internationale Aussteller informieren über ihre Angebote aus den Bereichen Reisen, Freizeit und Erholung. Zwei Schwerpunkte stellen die Themen „Reisen in Deutschland“ und „Reisen international“ dar. Darüber hinaus gibt es beim Reisemarkt ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Filmen, Multivisionsshows, Lesungen von Reiseautoren und verschiedenen Workshops, etwa zum Thema Fotografieren auf Reisen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Veranstalters. zg

