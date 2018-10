Moritz Bleibtreu als Rechtsmediziner

„Verliebt in meine Frau“

Liebeskomödie mit Gérard Depardieu. In der klassisch französischen Liebeskomödie spielt Daniel Auteuil einen alternden Ehemann, der sich beim Kennenlernen gleich in die neue, junge Geliebte seines Freundes (Gérard Depardieu) verliebt. Zumindest in seiner Fantasie brennen Emma und er gleich miteinander durch. In seinem Kopfkino erlebt er die Höhen und Tiefen einer wilden Romanze – samt aller Klischees. Für eine Person bleibt das Ganze ohne Happy End. (85 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

„Bad Times at the El Royale“

Thriller mit zahlreichen Stars. Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts: In einer verregneten Nacht direkt an der Grenze zwischen Nevada und Kalifornien kommen sieben Fremde zusammen. Sie alle tragen ein dunkles Geheimnis mit sich herum, als sie am Lake Tahoe im mysteriösen El Royale ankommen. Das heruntergekommene Hotel bietet eine düstere Kulisse: Unzählige architektonische Geheimnisse und die große Linie, die einmal durchs Hotel führt und es in zwei Hälften teilt, machen das verruchte Etablissement so besonders. Im Laufe einer einzigen verhängnisvollen Nacht bekommt jeder eine letzte Chance auf Erlösung – bevor hier alles zum Teufel geht. (141 Minuten)

„The Happytime Murders“

Melissa McCarthy mit frechen Puppen. Melissa McCarthy spielt an der Seite von Puppen-Figuren. Unter der Regie von Brian Henson, Sohn von „Muppet“-Schöpfer Jim Henson, verwandelt sich die Schauspielerin in eine Detektivin, die im Rotlichtviertel von Los Angeles in einer mysteriösen Mordserie ermittelt. Maya Rudolph und Elizabeth Banks sind ebenfalls dabei. Die freche Action-Story mit derben Sprüchen spielt in einer Welt, in der Menschen und Puppen Seite an Seite leben; allerdings werden die Figuren als Bürger zweiter Klasse angesehen. (92 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Abgeschnitten“

Alptraum für Moritz Bleibtreu. Für den Rechtsmediziner Paul Herzfeld (Moritz Bleibtreu) beginnt dieser Tag wie jeder andere auch, doch er endet für ihn in einem größtmöglichen Alptraum: Bei der Obduktion einer Leiche entdeckt er die Telefonnummer seiner Tochter Hannah im Schädel der Toten. Als er die Nummer anruft, hört er sein Kind nur noch um ihr Leben flehen – und darum, sich fortan strikt an die Anweisungen zu halten. Eine perverse Schnitzeljagd beginnt; auch Comiczeichnerin Linda wird involviert. Welche Pläne verfolgt der Killer? (132 Minuten, ab 16 Jahre)

„Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“

Trickfilm zur Yeti-Legende. Das animierte Abenteuer stellt die Yeti-Legende auf den Kopf: Jetzt fürchten sich haarige Monster vor „Smallfoot“-Menschen, die aus Sicht der Bigfoots eigentlich nur ein Mythos sind. Doch plötzlich tauchen die Kleinfüßigen in der eisigen Bergwelt auf und die Yetis sind besorgt. (92 Minuten, ohne Altersbeschränkung) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.10.2018