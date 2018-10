Motorrad-Treffen im Technik-Museum

Maschinen (fast) aller Marken sind am Wochenende auf dem Freigelände des Technik-Museums Sinsheim zu bewundern. © technik-museum

Sinsheim.Das Technik-Museum Sinsheim lädt zum großen Motorrad-Wochenende ein. Ob NSU, Indian oder Harley Davidson – am 6. und 7. Oktober jeweils von 9 bis 18 Uhr kommen Maschinen (fast) aller Marken auf dem Museumsfreigelände zusammen.

Am Samstag versammeln sich beim Motorrad-Klassikertreffen Hunderte motorisierte Zwei- und Dreiräder aller Epochen und Hersteller. So gibt es beispielsweise eine Suzuki RG 500, einen Umbau wie die mit Sachs-Wankelmotor ausgerüstete Malanca oder aber eine der Siegerinnen vom Vorjahr, die De Dion Bouton von 1897, zu begutachten. Wer will, kann seinen Klassiker auf der Bühne präsentieren und prämieren lassen. Die mitgebrachte Maschine muss älter als 30 Jahre sein.

Am Sonntag wird es etwas rauer zugehen: Am „Tag der Harley“ kommen unzählige V2-Maschinen auf dem Veranstaltungsgelände zusammen. Das Programm verspricht unter anderem Probefahren der neuesten Harley-Davidson Modelle, Kinder können ihre Fahrkünste an Mini-Motorrädern unter Beweis stellen, und die Stunt-Shows sollen das Publikum in Staunen versetzten.

Zum letzten Mal dabei ist am Wochenende Henny Kroeze: Der Stammgast und Publikumsliebling dreht zum letzten Mal seine Runden im 1940 erbauten Holzbottich. Beinahe 20 Jahre lang begeisterte der Niederländer mit seiner traditionellen Indian Steilwandshow. Nun will er in Ruhestand gehen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.10.2018