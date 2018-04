Anzeige

Im Musiktheater Rex in Bensheim gibt es in dieser Woche drei Konzerte. Den Anfang macht heute (Montag) ein Konzert der Band Soulfinger, die dem Publikum zum 20-jährigen Bestehen mit Special Guests ordentlich einheizt. Blues-Rock-Gitarrist und Sänger Ryan McGarvey aus Albuquerque ist am Donnerstag, 3. Mai, zu Gast im Rex. Jazz mit dem Tingvall Trio gibt es am Samstag, 5. Mai. Die ungestüme Hamburger Kiez-Band hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem der überragendsten deutschen Exportschlager des Genres entwickelt. Alle Konzerte beginnen um 20.30 Uhr, Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100 816.

Auch im Lorscher Theater Sapperlot treten in dieser Woche drei Künstler auf. Gleich zwei Konzerte gibt das britische Musik-Comedy-Duo Carrington-Brown, und zwar am Mittwoch und am Donnerstag, 2. und 3. Mai. Neben selbst verfassten Stücken gibt es schräge Fassungen bekannter Songs. Lieder zwischen Panik und Poesie mit bitterbösem Humor und sarkastischen Texten macht das aus Sandra Kreisler und Roger Stein bestehende Duo Wortfront – zu erleben ist es am Freitag, 4. Mai. Comedy mit El Mago masin gibt es schließlich am Samstag, 5. Mai, im Sapperlot. Er war zehn Tage lang mit einem Esel in der Südsteiermark unterwegs und hat bei der „Operation Eselsohr“ auf Handy, Supermarkt und Strom verzichtet.

Alle Veranstaltungen im Theater Sapperlot beginnen um 20.30 Uhr, Ticket-Infos hierzu gibt es unter Telefon 06251/970 538. red

