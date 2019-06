Musik, Comedy und Kabarett beim Landesturnfest in Bensheim und Heppenheim

Bergstraße.Vom 19. bis zum 23. Juni wird in Bensheim und Heppenheim das Hessische Landesturnfest 2019 ausgetragen. Neben den sportlichen Veranstaltungen gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Comedy und Kabarett. Nachfolgend eine Übersicht.

Felix Jaehn: Der DJ aus Norddeutschland ist längst international ein Star. Am Mittwochabend (19.) sorgt er auf dem Festplatz in Bensheim für Stimmung. Zuvor wird dort der Turnfest-Festzug eintreffen, der um 19 Uhr am Bensheimer Rathaus startet.

Die Lochis: Die südhessischen Zwillinge Roman und Heiko Lochmann sind seit 2011 mit ihrem YouTube-Kanal zu großer Popularität gekommen. Demnächst werden sie sich neuen Projekten zuwenden. Ihr Konzert auf dem Festplatz in Bensheim beginnt am Donnerstag (20.) um 19.30 Uhr.

Symphonic Rock In Concert: Klassiker der Rockgeschichte in orchestralem Gewand sind am Donnerstag (20.) ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne Heppenheim zu hören. Es spielt die Neue Philharmonie Frankfurt mit Band und Solisten.

Christina Stürmer: „Überall zu Hause“ heißt das neue Album der österreichischen Sängerin. Vorgestellt wird es beim Konzert am Freitag (21.) ab 21 Uhr auf dem Festplatz in Bensheim.

Bülent Ceylan: Der Mannheimer Comedian ist derzeit mit seinem Programm „Lassmalache“ unterwegs. Auf der Freilichtbühne in Heppenheim war er schon in der Vergangenheit zu Gast. Am Freitag (21.) ist er ab 20 Uhr wieder dort zu erleben.

Culcha Candela: Mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet worden ist mittlerweile die Band aus Berlin, die mit Songs wie „Hamma!“, „Monsta“ oder „Von allein“ große Erfolge feierte. Ihre Mischung aus Reggae, Dancehall und Hip-Hop ist zu erleben am Samstag (22.) ab 20 Uhr auf dem Festplatz in Bensheim.

Vince Ebert: Eigentlich ist er diplomierter Physiker – was man seinen Kabarett-Programmen auch anmerkt. In „Zukunft is the future“ wagt Vince Ebert einen Blick voraus und fragt sich, wie es um die Menschen in 20 Jahren bestellt sein wird. Am Samstag (22.) tut er dies ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne in Heppenheim. hol/BILDer: dpa/htv

